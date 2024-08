Documentaire

Entre 1983 et 1996, dix enfants âgés de 5 à 15 ans sont enlevés dans la même région. Le premier de cette liste macabre est Ludovic Janvier, 6 ans, qui disparaît à Saint-Martin d’Hères, après avoir été abordé par un inconnu. Deux ans plus tard, un corps est retrouvé dans une grotte d’Engins. Mais en 1998, le procureur ordonne la destruction du cadavre, et de plusieurs autres non identifiés.Tous ont disparu dans un rayon de 70 km entre Lyon et Grenoble. Certains ont été retrouvés assassinés. D’autres, jamais. Les affaires de ces neuf garçons et filles tués ont été rebaptisées « Les disparus de l’Isère »..Et depuis? Circulez, y’a rien à voir.