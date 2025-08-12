Documentaire

1er septembre 2003 : dans le cadre du grand redéploiement police-gendarmerie voulu par Nicolas Sarkosy, Saint-Tropez retrouve enfin « ses » gendarmes. C’est dans l’ex- commissariat, à quelques pas de Sénéquier et de la Place des Lices, que s’installent les 28 hommes de la nouvelle brigade de Saint-Tropez.

Les vétérans, qui opéraient déjà dans le Golfe, à Ramatuelle où à Grimaud, ont briefé les nouveaux, venus d’autres affectations : Ici, à Saint-Tropez, les missions de police sont parfois peu communes.

Les quelques mois de service déjà écoulés leur ont permis de se faire une idée : entre Adeline Hallyday qui se fait piquer son sac sur le tournage de « Sous le soleil » et la verbalisation des hélicoptères, nos nouveaux gendarmes vont devoir sortir des sentiers battus !