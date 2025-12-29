Documentaire

Alain Berruet, 60 ans, a assassiné a coup de battes de base-ball Maeva, l’ex-femme de son fils, Rodolphe.

Pourquoi ? Parce que son Rodolphe est mort dans un accident de voiture et qu’il était persuadé que sa belle-fille avait organisé l’accident pour se débarrasser de lui.

Alain Barruet ne nie pas les faits, même s’il explique qu’il voulait simplement « discuté » avec l’ancienne femme de son fils. La discussion aurait dégénéré ce qui aurait poussé Alain Barruet a frappé Maeva. Un thèse difficile à soutenir, étant donné qu’Alain portait des gants de cuisine, des bottes et avait une bate de base ball à la main pour aller « discuter » avec son ancienne belle-fille.

Rodolphe était inconsolable depuis sa séparation d’avec Maeva et ses parents vivaient avec la même intensité la tristesse de leur fils.

C’est le nouveau mari de Maeva, Alan, qui a trouvé sa femme gisant dans une mare de sang. Il a tenté de la ranimer, en vain. Sous le corps de Maeva, il a trouvé son fils, âgé de 14 mois, qui a échappé à la fureur d’Alain Barruet.

Nous allons suivre le procès qui a lieu du 15 au 19 juin.