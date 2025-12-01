Les images effrayantes viennent de sortir à la télévision russe… Sur les images filmées par les caméras de vidéosurveillance, on voit une vieille dame avec, dans ses casseroles, ce qui ressemble à des crânes humains.
Tamara Samsanova, une petite mamie de 68 ans, est accusée d’avoir tué 11 personnes, ces 20 dernières années.. Des voisins qu’elle aurait empoisonné avant de les démembrer, et peut être de les dévorer.
Elle a été arrêtée le mois dernier. Ses journaux intimes, décrivant minutieusement ses meurtres macabres, auraient été retrouvés par la police.
Dans sa prison, elle a reçu des journalistes russes, qui la filment leur envoyant des baisers, et leur disant « je vous attendais depuis longtemps ».