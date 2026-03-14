Nadir Sedrati, beau parleur, escroc, voleur d’identités. Au printemps 99, son ombre se reflète soudain à la surface d’un canal de Nancy. Remontent ici des bras, des jambes, une tête. Un puzzle sordide qui conduit à plusieurs cadavres.
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