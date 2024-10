Documentaire

Radars embarqués, autonomes et même bientôt des drones… Cette année, le gouvernement rivalise d’innovations et d’inventivité pour nous flasher ! Sur le bord de nos routes, il y a déjà plus de 4000 radars et ce chiffre va encore augmenter dans les prochaines années. Objectif annoncé : faire ralentir les français et lutter contre la hausse, depuis 2 ans, du nombre de morts sur les routes. Mais face à ces contrôles, de plus en plus d’automobilistes tentent de trouver la parade : applications anti-radars sur smartphone, détecteurs et brouilleurs de radars, communautés sur internet… La face la plus visible d’un mécontentement populaire : de nombreux français ont le sentiment de se faire piéger et dénoncent une logique de rentabilité… L’année dernière, les radars ont rapporté plus de 700 millions d’euros à l’Etat. Une équipe du magazine « Envoyé spécial » a pu filmer en exclusivité les coulisses de la guerre que la Sécurité routière livre aux automobilistes… et comment ceux-ci ripostent. Un documentaire de Stéphanie Rathscheck.