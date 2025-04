Documentaire

À l’instar de ses « cousines » mafieuses comme la Camorra napolitaine ou la N’drangheta calabraise, la Cosa Nostra s’impose comme l’une des organisations criminelles les plus redoutables d’Italie. Depuis plus de 150 ans, elle règne sur la Sicile, infiltrant l’économie locale et la vie quotidienne à travers le « pizzo », un impôt mafieux qui lui rapporte près d’un milliard d’euros chaque année.Mais ce règne fondé sur la peur et l’omerta commence à vaciller. Depuis 2006, une vaste opération policière a été lancée pour ébranler la pieuvre sicilienne, culminant avec l’arrestation du légendaire Bernardo Provenzano, surnommé le « parrain des parrains ».Aujourd’hui, une partie croissante de la population, épaulée par des journalistes courageux, ose briser la loi du silence et s’élever contre la terreur imposée par la Cosa Nostra, parfois au prix de leur vie.

Un documentaire de Bernard de La Villardière et Anne Véron.