Le bois de Boulogne est un lieu de prostitution sous haute surveillance. La garde républicaine travaille à repérer et...
Quatrième plus grosse zone urbaine de France avec plus de 1,3 millions d’habitants, Toulouse, surnommée la ville rose, constitue...
Escrocs et fraudeurs ne manquent pas d’ingéniosité. Ils abusent sans vergogne de la crédulité des consommateurs. L’une des méthodes...
Comment Jeffrey Epstein, enseignant en mathématiques, a-t-il pu amasser une fortune aussi importante, tisser un réseau d’influence aussi vaste...
Le féminicide n’a pas attendu d’être nommé pour exister. Dans la presse, les romans ou les tribunaux français, il...
Entre 2 000 et 3 000 vies sauvées chaque année selon la sécurité routière. Pourtant c’est la hantise à chaque fois...
Trente morts et 249 blessés en 10 ans sur la RN4 en Seine-et-Marne ! Vitesse excessive, conducteurs alcoolisés ou...
L’évolution de la grande criminalité organisée exige une réponse judiciaire à la hauteur de sa complexité transfrontalière. En s’inspirant...
Phoenix est sous le contrôle de l’une des organisations mexicaines les plus puissantes et impitoyables : le Cartel de...
Les Héros de l’Ombre: Leur point commun? L’envie et l’engagement. C’est ce qui mobilise tous les policiers, surtout la...
Le 12 février 2015, un couple de français, Sylvain, marin à la retraite, et Marinette, médecin, sont assassinés par...
Tupac Shakur, également connu sous le nom de 2Pac, reste une figure emblématique de la culture hip-hop. Né le...
Les altercations entre la police et les jeunes se multiplient en banlieue parisienne. A Ris-Orangis, à Epinay-sur-Seine ou à...
Stephan Harbort sillonne les prisons allemandes pour rencontrer les tueurs en série derrière les barreaux. Dans cette affaire, il...
Pour mettre fin au sentiment d’insécurité qui propulse régulièrement Marseille à la une de l’actualité, trois nouvelles unités de...
Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller le matin avec en tête des grandes questions philosophiques du genre...
En Suède, le crime organisé, alimenté par le trafic de drogues et d’armes, est en hausse. Et de plus...
Une enquête haletante où archéologues, policiers et trafiquants se croisent autour d’un fabuleux trésor de pièces d’or romaines retrouvé...
Le 15 août 2015, à Rennes, Rifki, 4 ans, est enlevé par un jeune homme de 25 ans, une...
C’est une querelle de clocher qui sème la zizanie dans un village de Normandie. Claude, 73 ans, organiste à...
