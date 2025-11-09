Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...
Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à...
L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
En cet automne 2024, deux nouvelles plaintes sont venues s’ajouter au déjà très lourd dossier de Patrick Poivre d’Arvor,...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...
Que cela soit autoroute et nationale ou alors des petites routes de campagnes, la Normandie est marquée chaque année...
La prison de la Santé, à Paris, dispose d’un quartier réservé aux personnalités dites « vulnérables ». Exceptionnellement, une équipe de...
Les tensions montent entre jeunes et forces de l’ordre dans une ville où les affrontements ne cessent de se...
Vols de truffes noires dans les forêts du Périgord, traques nocturnes de sangliers en plein maquis corse, pêche hors...
18 victimes et un même rituel : le tueur s’est acharné sur le visage ou la gorge de ses...
Haut lieu du tourisme américain, l’île d’Alcatraz est célèbre pour le pénitencier qu’elle abrita pendant 30 ans. Ce fut...
En février 2003, Lana Clarkson, actrice de séries B, est tuée par balles au domicile de Phil Spector, producteur...
Les équipes du Raid sont appelées en urgence à la centrale de Saint-Maur dans l’Indre. Un détenu y retient...
L’évolution d’un caïd Farid B. , le milieu des réseaux au sein des cités à Marseille, l’arrestation du parrain...
Le XVIe arrondissement, l’un des quartiers les plus huppés de Paris, est également l’un de ceux qui enregistre le...
Nice, Christophe Dalmasso, un riche homme d’affaires de 34 ans, disparaît. Une semaine plus tard, sa voiture est retrouvée...
Le Mossad fait partie des agences de renseignement israéliennes comme, entre autres, l’Aman (renseignement militaire) et le Shabak (sécurité...
Partez en immersion au cœur de l’action avec les forces de l’ordre lors de leurs interventions et leurs contrôles....
Le 18 novembre 1978, à Jonestown, l’énigmatique révérend Jim Jones ordonne à ses adeptes de se suicider. Retour sur...
