Podcast L’affaire Angélique Chauviré Le 2 juin 2006, le corps sans vie d’Angélique Chauviré, âgée de 30 ans, est découvert sur un terrain...

Documentaire La BAC de Trappes Ce reportage nous plonge en immersion au sein d’une équipe de la Brigade anticriminalité (BAC) de Trappes. Dans ces...

Podcast Richard Speck et les féminicides Le 13 juillet 1966, en début de soirée à Chicago, Ella Hopper subit l’impensable. Son bourreau, Richard Speck, seul,...

Documentaire Ces gangs nigérians aux croyances occultes qui prospèrent en Europe Prostitution, trafic d’êtres humains, de drogue… C’est ainsi que ces gangs nigérians prospèrent aujourd’hui en Europe mais aussi ailleurs...

Documentaire Les pickpockets du métro parisien Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...

Documentaire Enquêtes choc en pleine campagne Dans l’arrière-pays de Béziers, les gendarmes font face à une délinquance grandissante : vols, incendies, disparitions et tensions familiales....

Documentaire Les gendarmes de Saint-Tropez face à la délinquance Vols, agressions, cambriolages… La délinquance explose à Saint-Tropez durant la période estivale. Les riches vacanciers attirent les malfrats de...

Documentaire Métro parisien : insécurité et lutte au quotidien Le métro parisien est au cœur d’une lutte permanente entre pickpockets organisés, trafics et policiers spécialisés. Ce documentaire immersif...

Documentaire L’inexplicable tuerie de Chevaline Le 5 septembre 2012, les corps de la famille Al-Hilli et d’un cycliste sont retrouvés sur un parking isolé...

Documentaire Michel Fourniret, l’ogre des Ardennes Michel Fourniret est un violeur et tueur en série français, aux crimes principalement commis sur des jeunes filles en...

Documentaire Infractions et délits de fuite : un été agité pour la police du sud A Fréjus, la délinquance et le désordre est source de problème au quotidien. Pour faire régner l’ordre, les forces...

Documentaire Nice, Corse, La Réunion : un été sous haute tension Plus de 80 millions d’étrangers et 40 millions de Français vont partir en vacances en France cet été. Au...

Documentaire La brigade contre la Camorra La brigade des stupéfiants de Naples compte 29 hommes en tout et pour tout. Face aux innombrables réseaux de...

Documentaire Police municipale, les nouveaux mercenaires face à la délinquance Une vague bleue s’est abattue sur la France : le nombre d’agents municipaux a doublé en vingt ans, pour...

Documentaire Répression à l’anglaise – Ils font bouger la France Caméras et répression. Depuis dix ans, les Britanniques ont mis en place un plan de guerre contre les chauffards....

Documentaire Sécurité routière 2020/2021 : les recommandations Le nombre de décès liés aux accidents sur les routes de France est en baisse de 20 % par...

Documentaire FBI – Mythes & Réalité \r

Sous l’autorité de son célèbre directeur Edgard Hoover, le FBI a vite compris que pour gagner une grande notoriété...

Documentaire Douane du Havre : ils nous sauvent de 400k jouets dangereux par an ! Jouets contrefaits ou dangereux, à l’approche des fêtes les douanes redoublent de prudence pour les intercepter voire les détruire…...

Documentaire Mariages à vendre Le démantèlement d’un réseau international de mariages blancs qui se doublent d’escroqueries bancaires vu de l’intérieur : c’est Mariages...