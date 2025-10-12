Châteauneuf-du-Pape, dans les hauteurs du Vaucluse. Depuis quinze jours, Jean-Marc Brunel, un chef d’entreprise de 58 ans, n’a plus donné signe de vie. À première vue, il aurait tout plaqué: vidé ses comptes bien garnis, souscrit un prêt de plusieurs milliers d’euros et vendu sa moto préférée. Mais pour quelle raison? Et pourquoi laisser sans nouvelles Irène et Michel, ses parents? Ce départ et ce silence inexplicables poussent les gendarmes de la section de recherche de Marseille à mener l’enquête