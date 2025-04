Documentaire

Les autoroutes françaises sont devenues des terrains de jeux pour criminels. Courses de voitures de luxe, mafias organisant l’immigration clandestine, vols dans les stations-service, et une augmentation des accidents caractérisent cette année noire pour la sécurité routière. Entre délinquants de la route et chauffards occasionnels, la situation se dégrade. Parallèlement, l’aspect économique des autoroutes devient de plus en plus complexe, avec des péages en hausse et un secteur privatisé depuis 2005, poussant les automobilistes à chercher des solutions pour alléger leurs dépenses. Ce reportage explore la criminalité, la sécurité et les enjeux économiques des autoroutes en France.