Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...
En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...
Ces dernières années, les délits routiers sont en hausse. La police nationale et les forces de l’ordre sont obligés...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...
À Paris, les agents du GPIS patrouillent dans les logements sociaux pour contenir trafics, violences et débordements. Dans leur...
Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Ils interviennent dans les situations les plus délicates et prennent de gros risques pour sauver des vies… Pendant une...
Tout le monde connaît son nom. Les romans sur la vie et les crimes d’Hannibal Lecter ont fait le...
Roulez en tout impunité est le quotidien de ces conducteurs français. Comment font-ils ? Suivez le guide !
Chef mondial d’un puissant groupe de motards, le Outlaws Motorcycle Club, Harry Bowman a ordonné des assassinats, des kidnappings...
En février 2010, à Fontenay-Sous-Bois dans la banlieue parisienne, des passantes signalent un cambriolage à la police. Elles viennent...
À Roubaix, Christophe et son équipe sont confrontés à une nuit agitée, marquée par une agression, une bagarre dans...
À Valenciennes, dans le Nord, un nouveau fléau inquiète les habitants : des jeunes gantés et cagoulés dévalisent les...
Plongée exceptionnelle derrière les barreaux des prisons françaises les plus redoutées. Dans ces cellules de quelques mètres carrés, découvrez...
En 2008, le m€urtre de Jean-Luc Lemaire, père de cinq enfants, dépeint par sa femme comme dépressif et malade,...
Tout a commencé par un électrochoc : en mai 2021, Chahinez Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, meurt...
Deux adolescents ont été tués en moins d’une semaine dans l’Essonne dans des guerres de bandes. En 2019, nos...
Un homme de 85 ans a été victime d’un home-jacking, une méthode violente où des individus s’introduisent par la...
Vienne, en Isère. Petite ville le long du Rhône à 30 km au Sud de Lyon. Petit Tribunal à...
