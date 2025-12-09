Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pas de cadavre, mais ils se livrent tout de même Novembre 2007. Maud Tellier, 30 ans, et son compagnon Olivier Benoit, 28 ans, se rendent à la gendarmerie de...

Documentaire Charles Manson, le démon d’Hollywood L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...

Documentaire Zones de non-droit, fusillades, trafics : la face cachée de Marseille Plongée au cœur de Marseille, considérée aujourd’hui comme l’une des villes les plus dangereuses de France, avec un taux...

Documentaire Mais qui a donc tué Valérie Bechtel ? Nous sommes en août 1991, au bois de la Souche, près d’Epinal dans les Vosges. Alors qu’il promène son...

Documentaire Crise : les nouveaux cambrioleurs Une habitante de banlieue parisienne s’est fait cambrioler pour un maigre butin : quelques paquets de pâtes… Depuis un...

Documentaire Gendarmes, pompiers, secouristes : un été au Cap d’Agde Durant l’été, une équipe du magazine a suivi les sections de la police, les unités de la gendarmerie, les...

Documentaire La police débarque chez eux alors qu’ils n’ont rien fait ! La mauvaise blague des gamers : le swatting à la Française. Un phénomène fou aux Etats Unis : les...

Documentaire Les secrets du bois de Boulogne Dans ce documentaire retrouvez les secrets du bois de Boulogne !

Documentaire Après Émile Louis, une autre affaire sordide à Auxerre Outre Emile Louis et les « disparues de l’Yonne », il y a une autre affaire à Auxerre. Tout aussi sordide....

Documentaire Jeunes et violents, la justice des mineurs dépassée par l’ultra violence Nous vous proposons un reportage inédit sur un fait divers qui a profondément ébranlé la confiance des Suisses dans...

Documentaire Fausse monnaie : un business à la portée d’un nouveau-né ? Depuis la création de l’euro, c’est le jackpot pour les mafias et les faux monnayeurs isolés. Jamais la réalisation...

Documentaire Brigade des stups vs trafiquants – Lille Plaque tournante du trafic en Europe, la ville de Lille est confrontée au quotidien à ce fléau. Vous allez...

Documentaire Immersion dans la prison la plus sécurisée de France Plus de 1000 détenus sont incarcérés en France pour radicalisation ou apologie du terrorisme islamiste. Pour la première fois,...

Documentaire Marseille, la guerre de la drogue 25 morts cet été à Marseille, la plupart liés au trafic de drogue. Comment expliquer cette série noire de...

Documentaire Eugène Weidmann – Le tueur guillotiné Eugène Weidmann surnommé le « tueur au regard de velours », est un assassin célèbre des années 1930…

Documentaire Confession d’un Tueur en Série – Michael Tenneson En 1987, Michael Tenneson a tué en l’espace de deux mois cinq personnes dans les états du Wisconsin et...

Documentaire La révolution des braqueurs Un état des lieux des nouveaux moyens de braquage et de détournement, rendus possibles notamment grâce à l’usage d’Internet...

Podcast L’affaire Didier Tallineau : cuisinier le jour, meurtrier de nuit Didier Tallineau, un jeune cuisinier appliqué et talentueux. On lui prédisait un bel avenir derrière les fourneaux mais c’est...