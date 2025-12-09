Novembre 2007. Maud Tellier, 30 ans, et son compagnon Olivier Benoit, 28 ans, se rendent à la gendarmerie de...
L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...
Plongée au cœur de Marseille, considérée aujourd’hui comme l’une des villes les plus dangereuses de France, avec un taux...
Nous sommes en août 1991, au bois de la Souche, près d’Epinal dans les Vosges. Alors qu’il promène son...
Une habitante de banlieue parisienne s’est fait cambrioler pour un maigre butin : quelques paquets de pâtes… Depuis un...
Durant l’été, une équipe du magazine a suivi les sections de la police, les unités de la gendarmerie, les...
La mauvaise blague des gamers : le swatting à la Française. Un phénomène fou aux Etats Unis : les...
Dans ce documentaire retrouvez les secrets du bois de Boulogne !
Outre Emile Louis et les « disparues de l’Yonne », il y a une autre affaire à Auxerre. Tout aussi sordide....
Nous vous proposons un reportage inédit sur un fait divers qui a profondément ébranlé la confiance des Suisses dans...
Depuis la création de l’euro, c’est le jackpot pour les mafias et les faux monnayeurs isolés. Jamais la réalisation...
Plaque tournante du trafic en Europe, la ville de Lille est confrontée au quotidien à ce fléau. Vous allez...
Entre 2007 et 2008, les vols avec effraction sont passés de 312 400 à 450 000. Les équipes de...
Plus de 1000 détenus sont incarcérés en France pour radicalisation ou apologie du terrorisme islamiste. Pour la première fois,...
25 morts cet été à Marseille, la plupart liés au trafic de drogue. Comment expliquer cette série noire de...
Eugène Weidmann surnommé le « tueur au regard de velours », est un assassin célèbre des années 1930…
En 1987, Michael Tenneson a tué en l’espace de deux mois cinq personnes dans les états du Wisconsin et...
Un état des lieux des nouveaux moyens de braquage et de détournement, rendus possibles notamment grâce à l’usage d’Internet...
Didier Tallineau, un jeune cuisinier appliqué et talentueux. On lui prédisait un bel avenir derrière les fourneaux mais c’est...
Dans le nord de la France, la police est alertée par les autorités britanniques : des voitures de luxe...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site