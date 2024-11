Documentaire

Plongez dans l’univers du grand banditisme où la police traque des criminels audacieux et extrêmement dangereux, spécialisés dans le vol de voitures de luxe. À travers trois documentaires, découvrez d’abord les méthodes brutales des gangs opérant par car-jacking et home-jacking, ciblant sans scrupules les propriétaires de véhicules haut de gamme. Ensuite, suivez les équipes d’intervention de la police qui patrouillent sur routes et autoroutes, traquant les chauffards et conducteurs en excès de vitesse à l’aide de véhicules ultra-rapides. Enfin, une enquête dévoile les réseaux de receleurs et leurs techniques de maquillage des véhicules volés pour alimenter un trafic international. Ces documentaires illustrent la détermination de la police à protéger les citoyens contre ces menaces violentes et sophistiquées.