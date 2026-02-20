Actions des groupes d’intervention spécialisés de Madagascar et de La Réunion dans la lutte contre le crime et la...
En même temps que le monde entier, Derf Backderf apprend en 1991 les horribles meurtres de Jeffrey Dahmer. Mais...
En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...
Nous sommes dans la nuit du 17 aout 2001, dans les rues de Béziers, la Féria bat son plein...
L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...
Enquête au Sri Lanka et au Liban sur les bébés volés qui, durant des décennies, firent le bonheur de...
Les contrôles s’intensifient et chez les Français, le ras le bol s’installe. Le travail de la fourrière, enlever un...
Le Honduras est l’un des pays dont le taux de crime est le plus élevé au monde. Sous le...
Fait divers improbables à Blois, le curé d’un petit village tranquille pille sa propre église et des églises aux...
Dans les écoles du Chemin-Bas-d’Avignon à Nîmes, la journée de classe est rythmée par de drôles de cris qui...
Le 2 septembre 2004, Sylvie Trémouille et Daniel Buffière, inspecteurs du travail en agriculture, étaient assassinés à Saussignac, en...
Pistol Pete, un empire dans le Bronx. L’un des barons du trafic d’héroïne a New York, Pete Rollack, alias...
Drogues, cigarettes d’importation, voitures volées, les autoroutes françaises sont des grands axes empruntés par tous les trafiquants. Fondus dans...
22 novembre 1963 à Dallas (Texas), 12 h 30. John Fitzgerald Kennedy, le 35ème président des États-Unis, s’effondre sur...
Gendarmes, Pompiers, Ambulances & Dir. Suivez le quotidien des protecteurs des routes. En particulier la RCEA (surnommée « la route...
Comment l’icône a-t-elle pu masquer si longtemps le prédateur sexuel ? Pourquoi ses victimes n’ont-elles pas été entendues pendant...
Au cœur de Paris se trouve le QG de la compagnie des motards de la police parisienne. Nous avons...
Judith Brassard croupit depuis six ans dans une prison colombienne après avoir été condamnée à 28 ans de prison...
Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés...
Paris, l’une des villes les plus visitées au monde, est aussi réputée pour ses lieux nocturnes, ses bars, ses...
