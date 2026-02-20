Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Madagascar, La Réunion – Lutte contre la Criminalité Actions des groupes d’intervention spécialisés de Madagascar et de La Réunion dans la lutte contre le crime et la...

Documentaire Jeffrey Dahmer était son camarade de classe En même temps que le monde entier, Derf Backderf apprend en 1991 les horribles meurtres de Jeffrey Dahmer. Mais...

Documentaire Vols, agressions : le quotidien difficile de la brigade nocturne d’Amiens En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...

Documentaire Un couple illégitime se débarrasse du mari – L’affaire Rousselet Nous sommes dans la nuit du 17 aout 2001, dans les rues de Béziers, la Féria bat son plein...

Podcast L’affaire Laurent Baca L’affaire Laurent Baca est un cas criminel en France portant sur l’assassinat de Laurent Baca, partenaire d’Edith Scaravetti au...

Documentaire Trafic de bébés volés, l’heure des comptes Enquête au Sri Lanka et au Liban sur les bébés volés qui, durant des décennies, firent le bonheur de...

Documentaire Fourrières sans scrupules, le grand racket des automobilistes Les contrôles s’intensifient et chez les Français, le ras le bol s’installe. Le travail de la fourrière, enlever un...

Documentaire Honduras : la peur des gangs au quotidien Le Honduras est l’un des pays dont le taux de crime est le plus élevé au monde. Sous le...

Documentaire Enquête: le curé pilleur d’églises Fait divers improbables à Blois, le curé d’un petit village tranquille pille sa propre église et des églises aux...

Documentaire Trafiquants aux portes de l’école : le quotidien infernal de ces enfants à Nîmes Dans les écoles du Chemin-Bas-d’Avignon à Nîmes, la journée de classe est rythmée par de drôles de cris qui...

Documentaire Dans le secret des inspecteurs du travail assassinés Le 2 septembre 2004, Sylvie Trémouille et Daniel Buffière, inspecteurs du travail en agriculture, étaient assassinés à Saussignac, en...

Documentaire Gangsters, les diables de l’Amérique EP11 Pistol Pete, un empire dans le Bronx. L’un des barons du trafic d’héroïne a New York, Pete Rollack, alias...

Documentaire Prostitution, drogue et courses poursuites: les fléaux des autoroutes du sud Drogues, cigarettes d’importation, voitures volées, les autoroutes françaises sont des grands axes empruntés par tous les trafiquants. Fondus dans...

Documentaire L’assassinat de Kennedy 22 novembre 1963 à Dallas (Texas), 12 h 30. John Fitzgerald Kennedy, le 35ème président des États-Unis, s’effondre sur...

Documentaire Les protecteurs des routes Gendarmes, Pompiers, Ambulances & Dir. Suivez le quotidien des protecteurs des routes. En particulier la RCEA (surnommée « la route...

Documentaire Affaire abbé Pierre : de nouvelles révélations Comment l’icône a-t-elle pu masquer si longtemps le prédateur sexuel ? Pourquoi ses victimes n’ont-elles pas été entendues pendant...

Documentaire Motards de Paris : leur quotidien à 100 à l’heure Au cœur de Paris se trouve le QG de la compagnie des motards de la police parisienne. Nous avons...

Documentaire Chronique d’une condamnation annoncée Judith Brassard croupit depuis six ans dans une prison colombienne après avoir été condamnée à 28 ans de prison...

Documentaire Ils traquent des pédophiles Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés...