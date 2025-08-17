Braquer une banque, dévaliser une bijouterie, attaquer un fourgon blindé… Un casse se prépare comme le tournage d’un film....
C’est un cold case qui était dans l’impasse depuis plus de 25 ans, le meurtre d’un chasseur de l’Allier,...
Perpignan est une ville qui a une riche histoire et culture, mais elle n’en reste pas moins l’une des...
Après avoir lâché la somme de 3 millions de francs à la veuve Dandonneau, l’assemblée plénière des sociétés d’assurance...
7 juin 1987, la voiture d’Yves Dandonneau percute un rocher et prend feu, L’homme resté coincé dans la voiture...
La police de Lyon est sous tensions. Les forces de l’ordre s’apprêtent à mettre un terme aux vols d’un...
Cette conférence aborde la problématique du suicide et certains problèmes de santé psychologiques chez le personnel policier, les facteurs...
L’affaire Bruno Cholet est l’un des dossiers criminels qui a le plus marqué la France en 2008. Ce fait...
De plus en plus de conducteurs adoptent un comportement irresponsable sur nos routes, agissant comme s’ils étaient au-dessus des...
C’est un phénomène qui exalte les uns et exaspère les autres. Chaque week-end, un peu partout en France, des...
Parce que les prisons ont aussi le droit à leur part de féminité
C’est le dernier « parrain » d’envergure à avoir été assassiné. Il est à fond dans l’image qu’on se...
Comment concilient ils vie de famille et travail alors qu’ils passent plus de 200 jours par an loin de...
Septembre 1989. En Floride, à la maison de retraite » Colonial Care « . Brian Rosenfeld, que l’on surnomme l’infirmier...
Boulangeries, bureaux de tabac, supérettes sont à la merci de voleurs armés et sans scrupules. Des attaques-éclair, très violentes,...
On l’appelle le meurtrier au double visage. Au palais de justice de Bordeaux jugement d’une affaire hors norme, avec...
À Bordeaux, la Brigade de Recherche enquête sur des allégations de travail au noir dans une boulangerie et une...
Le 31 juillet 1991, à Clairac, dans le Lot-et-Garonne, Caroline Nolibé est retrouvée assassinée. La jeune fille a été...
L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...
Belleville, 11ème arrondissement de Paris est le nouveau quartier de la délinquance dans la capitale. Suivez l’unité de police...
