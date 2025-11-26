GPS discrets, cachés dans leurs voitures, logiciels clandestins dans leurs téléphones… De plus en plus de femmes sont espionnées par leurs conjoints jaloux ou qui ne supportent pas une séparation….
GPS discrets, cachés dans leurs voitures, logiciels clandestins dans leurs téléphones… De plus en plus de femmes sont espionnées par leurs conjoints jaloux ou qui ne supportent pas une séparation….
Le 13 novembre 2015, des terroristes font irruption dans la salle parisienne du Bataclan en plein concert, tirent sur...
Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...
Des cargaisons suspectes. Des passages dissimulés. Et une équipe en alerte permanente. Plongez dans les opérations secrètes des douaniers,...
8 tonnes de métal envolées en une nuit, pour un butin estimé à près de 60 000 euros. Près...
Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés...
En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...
Empruntés chaque jour par des millions de voyageurs, les transports en communs sont le théâtre de nombreux actes d’incivilité....
Suzanne Schmitt, experte en documents et écritures auprès de la cour d’appel de Paris, agréée par la cour de...
Substance illicite la plus consommée au monde, le cannabis devient de plus en plus « mainstream » à mesure que sa légalisation progresse....
La France est le territoire qui compte le plus de pays frontaliers au monde. Gares, aéroports, postes frontières… des...
Fabrice Autrand, un chef d’entreprise alésien âgé de 45 ans, est soupçonné de complicité de tentative d’assassinat sur sa...
L’affaire Dominici est une affaire criminelle survenue en France. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, trois...
Personne n’est l’abris d’un excès de vitesse sur la route des vacances. Mais attention l’amende peut être salée, car...
Un nouveau mode de cambriolage fait son apparition en ville: les cambrioleurs aux boîtes aux lettres. Ces cambrioleurs aguerris...
La frontière franco-espagnole est la limite terrestre la plus longue de la France métropolitaine. Elle court sur 623 kilomètres,...
Ce document montre l’envers du décor de la brigade anti-mafia, à l’occasion de filatures, suivies en temps réel, des...
Depuis quelques années, à Grasse, une guerre sans fin oppose les habitants au mystérieux propriétaire du château. Un palais...
Dennis Rader, alias BTK est un tueur en série américain qui a assassiné dix personnes entre 1974 et 1991...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site