Documentaire Attentat du Bataclan, ils ont donné l’assaut Le 13 novembre 2015, des terroristes font irruption dans la salle parisienne du Bataclan en plein concert, tirent sur...

Documentaire Son ex a enlevé leurs enfants Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...

Documentaire Frontière France-Espagne : point d’entrée de la drogue Des cargaisons suspectes. Des passages dissimulés. Et une équipe en alerte permanente. Plongez dans les opérations secrètes des douaniers,...

Documentaire Calais : le vol qui secoue toute la ville 8 tonnes de métal envolées en une nuit, pour un butin estimé à près de 60 000 euros. Près...

Documentaire Ils traquent des pédophiles Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés...

Documentaire Gangs de Manaus : le Brésil en alerte rouge En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....

Documentaire À Bobigny, les avocats commis d’office sont surchargés Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...

Documentaire Ce tueur s’est entrainé sur des chien Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...

Documentaire Transports en commun : terrain de jeu des délinquants Empruntés chaque jour par des millions de voyageurs, les transports en communs sont le théâtre de nombreux actes d’incivilité....

Documentaire Experte en écriture, elle analyse l’affaire Grégory Suzanne Schmitt, experte en documents et écritures auprès de la cour d’appel de Paris, agréée par la cour de...

Documentaire Pop et cannabis Substance illicite la plus consommée au monde, le cannabis devient de plus en plus « mainstream » à mesure que sa légalisation progresse....

Documentaire PAF: trafics, enquêtes aux frontières de la France La France est le territoire qui compte le plus de pays frontaliers au monde. Gares, aéroports, postes frontières… des...

Documentaire Affaire Autrand : qui en voulait Rachel ? Fabrice Autrand, un chef d’entreprise alésien âgé de 45 ans, est soupçonné de complicité de tentative d’assassinat sur sa...

Documentaire L’affaire Dominici : le silence d’un clan L’affaire Dominici est une affaire criminelle survenue en France. Dans la nuit du 4 au 5 août 1952, trois...

Documentaire Infractions sur la route des vacances Personne n’est l’abris d’un excès de vitesse sur la route des vacances. Mais attention l’amende peut être salée, car...

Documentaire Les cambrioleurs aux boîtes aux lettres Un nouveau mode de cambriolage fait son apparition en ville: les cambrioleurs aux boîtes aux lettres. Ces cambrioleurs aguerris...

Documentaire Frontière espagnole, une zone de non-droit ? La frontière franco-espagnole est la limite terrestre la plus longue de la France métropolitaine. Elle court sur 623 kilomètres,...

Documentaire Inside – Brigade anti-mafia Ce document montre l’envers du décor de la brigade anti-mafia, à l’occasion de filatures, suivies en temps réel, des...

Documentaire Château Diter, le palais de la discorde Depuis quelques années, à Grasse, une guerre sans fin oppose les habitants au mystérieux propriétaire du château. Un palais...