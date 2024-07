Documentaire



Vendredi 12 juillet 2013, 16h53. En ce jour traditionnellement chargé en raison des départs en vacances, le train Paris-Limoges n°3657 quitte la gare d’Austerlitz avec à son bord 385 passagers. 18 minutes et 30 kilomètres plus tard, alors qu’il entre en gare de Brétigny-sur-Orge, le train déraille et la rame se coupe en deux. Plusieurs voitures se couchent, l’une est même propulsée sur le quai, arrachant des poteaux et fauchant des voyageurs. Le bilan est très lourd. À travers des témoignages inédits de victimes, nous revivrons ce drame ; l’une des pires catastrophes ferroviaires en France depuis les années 1980. Que s’est-il vraiment passé ? Pourquoi le train a-t-il soudainement déraillé ? Erreur humaine ou problème technique ?