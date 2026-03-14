Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La folie des routes US : un enfer au quotidien Aux États-Unis, la circulation peut rendre les routes périlleuses. Bien que les patrouilles de police s’efforcent de maintenir la...

Podcast L’affaire Nadir Sedrati : le dépeceur de l’écluse Nadir Sedrati, beau parleur, escroc, voleur d’identités. Au printemps 99, son ombre se reflète soudain à la surface d’un...

Documentaire USA : au coeur des prisons de l’extrême Pendant six mois, des gardiens et des détenus de la prison de haute sécurité d’Albany, dans l’Etat de New...

Documentaire Police contre pickpocket : en moyenne 3 interventions par roulement Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...

Documentaire Unité spéciale : au cœur de la brigade anti-cambriolages de Valence Plus de 5 cambriolages par jour dans la Drôme, l’un des taux les plus élevés en France… Reportage au...

Documentaire Gendarmerie à la Tour Eiffel : ils luttent contre la délinquance quotidienne Ces brigades mobiles luttent contre la délinquance dans les quartiers les plus touristiques de Paris. Petites arnaques, vols… Près...

Documentaire Police spécialisée : le quotidien tendu contre la délinquance dans les cités L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...

Documentaire Bac de Trappes : Police contre collégiens A Trappes, dans les Yvelines, le quotidien des hommes de la BAC, la brigade anti criminalité… Interpellations, contrôles… Voici...

Documentaire Gennevilliers, banlieue chaude sous tension Gennevilliers est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, au nord-ouest de Paris. Située...

Documentaire La contrefaçon de parfum En cette fin d’année, il est à la fête lui aussi : le parfum. Flacons, emballages, marques, une produit...

Documentaire Alerte Hélico : quand les sauveteurs viennent du ciel Dans le vaste écosystème des services d’urgence, une catégorie essentielle et souvent méconnue est celle des équipes héliportées. Composées...

Documentaire Carlos Ghosn, les secrets d’une chute Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...

Documentaire Canonball : les fous du volant fortunés en roue libre Dans le nord de la France, la police a été alertée par la Grande-Bretagne. Des voitures de luxe vont...

Documentaire Torso, le boucher de Cleveland Un torse de femme est trouvé sur une plage de Cleveland en septembre 1934. Ce corps sera le premier...

Documentaire Dossiers Mystères – Meurtre ou décès ? Le 10 novembre 1969 le détective Louis-Georges Dupont, 45 ans, était retrouvé mort dans sa voiture de service à...

Documentaire 1940-1989, Paul Touvier : la traque Paul Touvier chef de la Milice lyonnaise sous l’occupation allemande, est condamné à mort en 46 et 47 pour...

Documentaire Caraïbes connection La Martinique… Pour nombre de vacanciers, l’évocation de ce seul nom est associée à des images de plages de...

Documentaire Bretagne : meurtre dans la grande bourgeoisie C’est une histoire hors du commun dont Chabrol aurait fait un film. Dans le Morbihan, l’épouse d’un riche industriel...