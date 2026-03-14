Aux États-Unis, la circulation peut rendre les routes périlleuses. Bien que les patrouilles de police s’efforcent de maintenir la...
Nadir Sedrati, beau parleur, escroc, voleur d’identités. Au printemps 99, son ombre se reflète soudain à la surface d’un...
Pendant six mois, des gardiens et des détenus de la prison de haute sécurité d’Albany, dans l’Etat de New...
Une de nos équipes a suivi des policiers qui traquent les pickpockets dans les transports en commun parisiens. Il...
Plus de 5 cambriolages par jour dans la Drôme, l’un des taux les plus élevés en France… Reportage au...
Ces brigades mobiles luttent contre la délinquance dans les quartiers les plus touristiques de Paris. Petites arnaques, vols… Près...
L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...
A Trappes, dans les Yvelines, le quotidien des hommes de la BAC, la brigade anti criminalité… Interpellations, contrôles… Voici...
Gennevilliers est une commune française située dans le département des Hauts-de-Seine en région Île-de-France, au nord-ouest de Paris. Située...
En cette fin d’année, il est à la fête lui aussi : le parfum. Flacons, emballages, marques, une produit...
Dans le vaste écosystème des services d’urgence, une catégorie essentielle et souvent méconnue est celle des équipes héliportées. Composées...
Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...
Dans le nord de la France, la police a été alertée par la Grande-Bretagne. Des voitures de luxe vont...
Un torse de femme est trouvé sur une plage de Cleveland en septembre 1934. Ce corps sera le premier...
Le 10 novembre 1969 le détective Louis-Georges Dupont, 45 ans, était retrouvé mort dans sa voiture de service à...
Paul Touvier chef de la Milice lyonnaise sous l’occupation allemande, est condamné à mort en 46 et 47 pour...
La Martinique… Pour nombre de vacanciers, l’évocation de ce seul nom est associée à des images de plages de...
C’est une histoire hors du commun dont Chabrol aurait fait un film. Dans le Morbihan, l’épouse d’un riche industriel...
Dans la région Aquitaine comme partout en France, le travail au noir règne en douce. Au commissariat de Bouliac...
L’incroyable affaire du banquier Edouard Stern et de son amante.
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