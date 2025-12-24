Documentaire

L’Olympique de Marseille reste le club de football préféré des Français. Franck McCourt, nouveau propriétaire, apprend que certains dirigeants, des joueurs et des supporters auraient été sous l’influence du milieu marseillais.

Finaliste de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille reste le club de football préféré des Français, du baume au cœur pour son nouveau propriétaire, l’Américain Frank McCourt. A son arrivée en 2016, il commande un rapport confidentiel et apprend que, de 2009 à 2014, certains dirigeants de l’OM, des joueurs et des supporters auraient été sous l’influence du milieu marseillais. Les méthodes du grand banditisme auraient été utilisées pour écarter des agents lors des transferts de joueurs : intimidations, menaces, pressions physiques, racket…

Quatre anciens dirigeants du club mis en examen

Aujourd’hui, la police et la justice enquêtent sur des malversations autour d’une quinzaine de transferts de joueurs, pour un montant entre 65 et 80 millions d’euros. Une figure du grand banditisme marseillais a été mise en examen, mais aussi quatre anciens dirigeants du club. « Pièces à conviction » lève le voile sur les liens entre des voyous et certains anciens dirigeants de l’OM.

Une enquête de Jérôme Pierrat