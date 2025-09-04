Jeudi 14 décembre 2017, 16h00, au collège Christian Bourquin de Millas dans les Pyrénées-Orientales, l’heure de la fin des...
En 2000, la France est captivée par une affaire judiciaire complexe et médiatique : la disparition de Suzanne Viguier...
Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...
Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !
Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...
En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...
Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...
En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...
Le 19 octobre 1991, à Elne dans les Pyrénées-Orientales, deux fillettes de 10 ans sont portées disparues. Dès le...
A une trentaine de kilomètres de Bordeaux, la petite ville de Libourne est confrontée à des problèmes d’insécurité. Depuis...
Naturistes en infraction, conduite de bateaux sans permis, bagarres ou violences conjugales… L’été, 80.000 vacanciers débarquent à Marseillan dans...
Mark suit des proxénètes et les femmes travaillant pour leur compte dans la rue afin d’observer leurs méthodes :...
Dans l’ombre des figures acrobatiques et des moteurs rugissants, une autre réalité se joue : celle des forces de...
Monstre aux deux visages, tour à tour charmant et sadique, il commence à tuer en janvier 1991, à l’âge...
La nuit du 11 au 12 février 1997. C’est soir de carnaval au Portel, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer....
3 affaires différentes, 3 faits-divers dramatiques et barbares. Mais à chaque fois les mêmes questions. Où s’arrête le crime...
Cannabis, cocaïne, héroïne… le marché des stupéfiants est évalué à plus de 2 milliards d’euros en France. Vous allez...
Chaque jour, sur les routes de la capitale et du périphérique, les axes routiers encaissent plus d’un million de...
Ils seraient près de 800.000 à conduire sans permis sur les routes de France. Certains se sont vu retirer...
Métro parisien : dans l’ombre, les frotteurs sévissent. Chaque jour, des millions de voyageurs empruntent les lignes du métro...
