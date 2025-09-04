Magali Blandin, mère de famille, quatre enfants. Une femme en danger, molestée, humiliée par un mari bien sous tous rapports. Elle avait écrit ses craintes, imaginé le scénario de sa fin. Sa soudaine disparition va révéler le plus machiavélique des féminicides. L’époux avait organisé le crime parfait. Un meurtre en famille, où ses parents seraient complices. « Pas de preuve , pas d’affaire » résumait-il.