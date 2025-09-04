Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Catastrophe du car de Millas, que s’est-il vraiment passé ? Jeudi 14 décembre 2017, 16h00, au collège Christian Bourquin de Millas dans les Pyrénées-Orientales, l’heure de la fin des...

Podcast L’affaire Viguier En 2000, la France est captivée par une affaire judiciaire complexe et médiatique : la disparition de Suzanne Viguier...

Documentaire Doris Payne, la voleuse de diamants aux 60 ans de carrière Avec un butin estimé à plus de 2 millions de dollars en bijoux, Doris Payne a été emprisonnée en...

Podcast Que d’eau ! Préparez-vous, car nous allons faire déferler sur vous une vague, que dis-je un tsunami de connaissances ce soir !

Documentaire Paris : la chasse aux deux roues Dans les rues de la capitale, les deux roues sont de plus en plus nombreux et leur conduite souvent...

Podcast L’affaire Henriette Canaby En avril 1905, à Bordeaux, Émile Canaby, négociant en vin, est frappé d’un mal mystérieux : d’abord des vomissements,...

Documentaire Copwatch : Ceux qui surveillent la police Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...

Podcast Traîtres : celui qui s’était perdu sur le web En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste,...

Documentaire 48 heures – La garde à vue de Christian Van Geloven Le 19 octobre 1991, à Elne dans les Pyrénées-Orientales, deux fillettes de 10 ans sont portées disparues. Dès le...

Documentaire Alerte sur Libourne A une trentaine de kilomètres de Bordeaux, la petite ville de Libourne est confrontée à des problèmes d’insécurité. Depuis...

Documentaire Gendarmes de Marseillan : un été sous haute tension Naturistes en infraction, conduite de bateaux sans permis, bagarres ou violences conjugales… L’été, 80.000 vacanciers débarquent à Marseillan dans...

Documentaire Les dessous de l’Amérique – EP03 – Commerce sexuel Mark suit des proxénètes et les femmes travaillant pour leur compte dans la rue afin d’observer leurs méthodes :...

Documentaire Rodéos urbains : la police au taquet face aux délinquants Dans l’ombre des figures acrobatiques et des moteurs rugissants, une autre réalité se joue : celle des forces de...

Documentaire Guy Georges, le tueur de l’Est parisien Monstre aux deux visages, tour à tour charmant et sadique, il commence à tuer en janvier 1991, à l’âge...

Documentaire Affaire Jourdain : les frères siamois de l’horreur La nuit du 11 au 12 février 1997. C’est soir de carnaval au Portel, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer....

Documentaire Crimes, folies & châtiments 3 affaires différentes, 3 faits-divers dramatiques et barbares. Mais à chaque fois les mêmes questions. Où s’arrête le crime...

Documentaire Drogue: livraison à domicile Cannabis, cocaïne, héroïne… le marché des stupéfiants est évalué à plus de 2 milliards d’euros en France. Vous allez...

Documentaire Routes de tous les dangers: sécurité routière en alerte Chaque jour, sur les routes de la capitale et du périphérique, les axes routiers encaissent plus d’un million de...

Documentaire Quand la police chasse les hors-la-loi de la route Ils seraient près de 800.000 à conduire sans permis sur les routes de France. Certains se sont vu retirer...