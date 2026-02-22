Documentaire

Des réseaux criminels internationaux volent des centaines de millions de dollars des contribuables canadiens grâce à un système de fraude sophistiqué à la TPS/TVQ. Il s’agit d’un montage de sociétés qui s’organisent entre elles pour créer l’illusion de commerce légitime. Grâce à ce subterfuge, appelé un carrousel, elles incitent l’Agence du revenu du Canada à leur émettre des remboursements frauduleux des taxes de vente.

Ce crime rapporte de très grosses sommes aux escrocs qui arrivent à disparaître sans se faire pincer. Le Canada est devenu une cible de choix pour ces criminels car, contrairement à l’Europe, nos gouvernements ont peu fait pour l’enrayer.

Enquête et The Fifth Estate de CBC remontent la piste d’un de ces carrousels, de Matane jusqu’à Islamabad au Pakistan.

Journalistes : Frédéric Zalac, Bob McKeown

Réalisateurs : Paul Émile d’Entremont, Harvey Cashore

Journaliste à la recherche : Matthew Pierce

Monteur : Bernard Lapointe