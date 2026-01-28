Exceptionnellement, nos équipes ont pu filmer un procès en appel dans une cour d’assises. Celui-ci concerne le meurtre d’une...
De la Belgique aux Balkans, nous avons infiltré les circuits clandestins du trafic d’armes. Qui alimente les gangs ?...
Dans une résidence où chaque habitant est aux prises avec ses propres problèmes, l’enfer quotidien qu’ils vivent a un...
Alors que les déplacements de populations se sont multipliés ces dernières années, le documentaire montre comment la mafia, notamment...
Les transports de l’extrême mobilisent chaque jour des experts du risque et de l’urgence. Ce reportage suit le chirurgien...
Brigitte Visan, 70 ans, à la tête d’une célèbre marque d’enceintes acoustiques destinées aux mélomanes, retrouvée chez elle, le...
Un homme raconte son expérience de l’arrêt d’un attentat terroriste contre un train entre Amsterdam et Paris. Il décrit...
L’anthropophagie est sans doute le tabou le plus profondément ancré dans la conscience collective humaine. Au-delà du meurtre, l’acte...
Le 2 mars 2001, Yveline, une jeune informaticienne, est découverte morte, dénudée et les chevilles entravées, sur la propriété...
En juin 1993, Gaëlle Le Guen, 21 ans, est poignardée sur la campus d’Aix-en-Provence, en France. L’enquête s’oriente, dans...
Jacques Vaude, 74 ans, une personnalité d’Autun, est découvert blessé dans son lit aux côtés de sa compagne. L’enquête...
On ne le dira jamais assez : c’est toujours mieux à la télé qu’en vrai. Et bien les experts...
Lundi 2 mai 2005, gendarmerie d’Aigues-Mortes dans le Gard… Il est environ 15 heures, quand un gendarme de la...
Un jour, lorsqu’ils ont reçu la lettre d’un huissier, ils ont découvert qu’un autre leur avait volé leur nom...
En janvier 2022, Ludovic Liebaert, âgé de 48 ans et exerçant la profession d’infirmier, a été condamné par la cour...
La police de Saint-Denis est en alerte alors qu’une brigade se rend au petit matin à l’appartement d’un suspect...
Les gendarmes du Pas-de-Calais traquent un convoi de voitures de luxe participant à une course illégale sur l’autoroute, atteignant...
600 adolescents comparaissent chaque année à la barre du tribunal pour enfants de Nanterre dans les Hauts de Seine....
Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....
Alors que le Venezuela possède la plus grande reserve de pétrole au monde, le taux de meurtre et de...
