Documentaire Au cœur d’un procès d’assises Exceptionnellement, nos équipes ont pu filmer un procès en appel dans une cour d’assises. Celui-ci concerne le meurtre d’une...

Documentaire Trafic d’armes : les filières de la mort De la Belgique aux Balkans, nous avons infiltré les circuits clandestins du trafic d’armes. Qui alimente les gangs ?...

Documentaire L’enfer des résidents : les ravages du promoteur immobilier Dans une résidence où chaque habitant est aux prises avec ses propres problèmes, l’enfer quotidien qu’ils vivent a un...

Documentaire Au cœur du trafic de migrants Alors que les déplacements de populations se sont multipliés ces dernières années, le documentaire montre comment la mafia, notamment...

Documentaire 24h avec les spécialistes des convois de l’extrême Les transports de l’extrême mobilisent chaque jour des experts du risque et de l’urgence. Ce reportage suit le chirurgien...

Podcast L’affaire Brigitte Visan : mortel marabout Brigitte Visan, 70 ans, à la tête d’une célèbre marque d’enceintes acoustiques destinées aux mélomanes, retrouvée chez elle, le...

Documentaire Ils ont stoppé un terroriste à mains nues – Mark Moogalian Un homme raconte son expérience de l’arrêt d’un attentat terroriste contre un train entre Amsterdam et Paris. Il décrit...

Article Cannibalisme : 5 histoires vraies et effroyables qui glacent le sang L’anthropophagie est sans doute le tabou le plus profondément ancré dans la conscience collective humaine. Au-delà du meurtre, l’acte...

Documentaire L’affaire Yveline Grenthe Le 2 mars 2001, Yveline, une jeune informaticienne, est découverte morte, dénudée et les chevilles entravées, sur la propriété...

Documentaire Affaire Le Guen : crime sur le Campus En juin 1993, Gaëlle Le Guen, 21 ans, est poignardée sur la campus d’Aix-en-Provence, en France. L’enquête s’oriente, dans...

Documentaire Coup de tonnerre à Autun, l’enquête qui a secoué la Bourgogne Jacques Vaude, 74 ans, une personnalité d’Autun, est découvert blessé dans son lit aux côtés de sa compagne. L’enquête...

Documentaire Au coeur de (la vraie) police scientifique On ne le dira jamais assez : c’est toujours mieux à la télé qu’en vrai. Et bien les experts...

Documentaire Piégée sur internet par un criminel récidiviste Lundi 2 mai 2005, gendarmerie d’Aigues-Mortes dans le Gard… Il est environ 15 heures, quand un gendarme de la...

Documentaire Le boom des usurpations d’identité ! Un jour, lorsqu’ils ont reçu la lettre d’un huissier, ils ont découvert qu’un autre leur avait volé leur nom...

Podcast L’affaire Ludovic Liebaert En janvier 2022, Ludovic Liebaert, âgé de 48 ans et exerçant la profession d’infirmier, a été condamné par la cour...

Documentaire Saint-Denis : le repaire des escrocs La police de Saint-Denis est en alerte alors qu’une brigade se rend au petit matin à l’appartement d’un suspect...

Documentaire Courses illégales : gendarmes du Pas-de-Calais en action Les gendarmes du Pas-de-Calais traquent un convoi de voitures de luxe participant à une course illégale sur l’autoroute, atteignant...

Documentaire La réalité des mineurs faces aux juges pour enfants 600 adolescents comparaissent chaque année à la barre du tribunal pour enfants de Nanterre dans les Hauts de Seine....

Podcast L’affaire Maddie McCann : la vérité confisquée Maddie McCann, la petite Maddie. Elle allait avoir quatre ans quand elle a été enlevée en 2007 au Portugal....