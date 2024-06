Documentaire

Rognonas, dans les alentours d’Avignon. 24 novembre 2010. Il est 6h30, Stéphane Lejard, 48 ans, s’apprête à quitter sa propriété. Mais au moment où il sort de son véhicule pour ouvrir son portail, l’homme s’effondre au sol. Ses proches le découvrent quelques minutes plus tard gisant dans une mare de sang. Il ne respire plus. Aussitôt, ils appellent la gendarmerie. La section de recherches de Marseille se charge de l’enquête. Selon les premières constatations, Stéphane Lejard a été tué d’une balle en pleine tête. Aucun autre indice. Le tueur a visiblement guetté sa proie et l’a abattue méthodiquement d’un seul coup : l’œuvre d’un tireur expérimenté. Pour les enquêteurs, c’est la signature d’un tueur à gages. Qui aurait pu commanditer un tel contrat ? Stéphane Lejard est un homme à qui tout réussi. Menuisier de formation, il a su monter une entreprise qui lui rapporte beaucoup d’argent. Une fortune qui n’est pas sans attirer les convoitises et susciter la jalousie et notamment celle de sa femme, Roselyne. Car selon des proches, Christophe voulait divorcer pour vivre avec sa maîtresse mais il n’arrivait pas à se mettre d’accord avec son épouse sur le partage des biens. Roselyne Lejard voulait-elle tout récupérer ? La piste d’un complot familial se dessine, d’autant que le tireur présumé est un ami d’Arnaud, le propre fils de Roselyne… Un documentaire de Sylvain Louineau, production Tony Comiti.