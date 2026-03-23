Le 14 décembre 1990, dans la banlieue de Nancy, Raymond Jactel, militaire à la retraite, meurt d’un infarctus. Mais...
Être policier à Fréjus, c’est plonger dans un quotidien sans répit, où chaque journée apporte son lot d’incidents et...
Plus de 80 millions d’étrangers et 40 millions de Français vont partir en vacances en France cet été. Au...
Dans la capitale, ils font tout pour lutter contre la délinquance. Retrouvez Paris sous haute surveillance.
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Travaux forcés, chaînes aux pieds, uniforme rayé… Cela ressemble presque à un goulag mais c’est une prison aux Etats-Unis,...
Incontournable pendant près de 50 ans, excentrique comme seuls savent l’être les Anglais, Jimmy Savile s’était bâti l’image d’un...
Plus de 1000 détenus sont incarcérés en France pour radicalisation ou apologie du terrorisme islamiste. Pour la première fois,...
Après être sorti de l´hôpital psychiatrique où il est interné, Jean-Pierre Guillaud, schizophrène, poignarde mortellement Luc Meunier. Reconnu pénalement...
Pourquoi Marc Féral a-t-il tué son meilleur ami Jean-Paul Chardenoux ? L’enquête s’oriente rapidement vers le drame passionnel. Seulement...
Les villages traversés par des routes de plus en plus fréquentées se sont transformés en véritable circuits automobiles… Les...
Hassan Chafaï coupable idéal, emprisonné pendant 5 mois pour tentative de braquage.. et Pierre Royal, le cousin de Ségolène...
Tous les trois jours en France, une femme perd la vie aux mains de son partenaire. Malheureusement, ces meurtres...
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Mariette, 50 ans, n’arrive plus à trouver le sommeil. Et pour cause : depuis plus de six mois, elle...
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Une vengeance glaçante. À l’été 1996, c’est en ces termes que les gendarmes de l’Ain qualifient le double meurtre...
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