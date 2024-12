Documentaire

Le littoral français, joyau méditerranéen et atlantique, attire chaque année des millions de vacanciers. Avec 5800 km de côtes, il concentre près de 40% des résidences secondaires, suscitant rivalités et abus entre propriétaires et professionnels. Les agents de la DDTM luttent contre les constructions illégales et les effets de l’érosion aggravée par le changement climatique. Plus d’un million de Français risquent l’inondation, et le pays compte déjà ses premiers réfugiés climatiques.