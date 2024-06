Documentaire



24 heures sur 24, pendant six mois, nous avons suivi les enquêteurs de la BRI, la Brigade de Recherche et d’Intervention, l’anti-gang, au fil de leurs affaires. Pour comprendre leurs méthodes de travail, nous avons passé six mois en immersion aux côtés d’hommes confrontés à des situations extrêmes. 36 quai des Orfèvres, le quartier général de la police judiciaire parisienne. Le 36 comme on l’appelle fascine les romanciers et les auteurs de films noirs et effraye toujours les voyous. Dirigé par Christian Flaesch, Créé dans les années 60 par le commissaire Le Moel, « l’antigang » est dirigé aujourd’hui par le Commissaire Michel Faury « la qualité essentielle des policiers de la BRI, outre le courage, je pense qu’il y a la patience. On a souvent le prisme déformant des films télé, où en deux heures se nouent une intrigue, une enquête et l’arrestation. Ce sont des semaines, des mois de surveillance ». Pour comprendre leurs méthodes, Michel Faury et son adjoint Georges Salinas nous ont autorisés à accompagner les policiers du groupe 40 sur le terrain, de jour, comme de nuit. Un documentaire de Thomas Lelong.