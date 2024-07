Documentaire



Jour et nuit, pendant 6 mois, notre équipe a suivi de près les enquêteurs de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), spécialisée dans la lutte anti-gang. Nous avons été témoins de leurs enquêtes, partageant chaque moment pour mieux saisir leurs techniques.

Notre immersion a eu lieu au cœur de 36 quai des Orfèvres, le fameux siège de la police judiciaire de Paris. Ce lieu, connu sous le nom ‘le 36’, intrigue les créateurs de romans noirs et reste redouté par les criminels.

Sous la direction de Christian Flaesch, et fondée dans les années 60 par le commissaire Le Moel, la BRI est actuellement dirigée par le Commissaire Michel Faury. Il souligne que, au-delà du courage, la patience est cruciale pour les policiers de la BRI. Contrairement aux récits cinématographiques, où tout se résout en quelques heures, le vrai travail policier nécessite des mois de filature et de surveillance.

Pour nous plonger dans leur réalité, Michel Faury et son adjoint, Georges Salinas, nous ont permis de suivre les opérations du groupe 40, à toute heure.

Par Tony Comiti et rédigé par Thomas Lelong.