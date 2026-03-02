Découvrez notre reportage aux côtés des équipes de secours, face à une série d’accidents majeurs sur la route. Nos...
4 200 radars sont installés sur les autoroutes françaises pour contrôler les automobilistes. Pour se jouer des contrôles, plus...
À Lille, près de 2 000 appels d’urgence sont passés chaque jour. Cambriolages, agressions, violences familiales, conflits de voisinage…...
L’accumulation des systèmes électroniques dans les voitures est de plus en plus source d’accidents, vraie question de sécurité routière,...
C’est l’une des frontières les plus longues au monde, 3200 kilomètres entre le Mexique et les Etats-Unis, prise d’assaut...
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Incompétents, inexpérimentés, les avocats commis d’office n’ont pas forcément la réputation d’être les meilleurs. Et pourtant, nous allons suivre...
5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis...
La Crim’, comme on l’appelle, c’est la mythique brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres à Paris. Réputée pour...
Au travers de la rencontre des figures policières majeures des dernières années, ceux que l’on appelle des « grands...
Dans la région Aquitaine comme partout en France, le travail au noir règne en douce. Au commissariat de Bouliac...
Depuis 40 ans, la Galice au Nord de l’Espagne est une région connue comme la porte d’entrée de produits...
Dans cette vidéo, plongez au cœur de l’action avec les forces de l’ordre qui mènent une lutte acharnée contre...
Pour faire face aux chauffards qui pourrait nuire à la sécurité des autres usagers de l’autoroute, la gendarmerie La...
Le périphérique parisien est l’artère urbaine la plus dense d’Europe, accueillant plus d’un million de véhicules quotidiennement. Actuellement, il...
Dans le nord de la France, la police est alertée par les autorités britanniques : des voitures de luxe...
Braquages, menaces, peur au quotidien. À Valenciennes, les policiers sont sur la brèche face à une série d’agressions ciblées...
Jeannot Hoareau, psychiatre parisien renommé, a été condamné par contumace en 2005 à 15 ans de prison pour viol...
Pousser la porte d’un commissariat et oser porter plainte. Coups, menaces, insultes… au commissariat de Massy, les femmes victimes...
Construit comme un véritable polar, le documentaire se penche sur la mort de Jean-Luc Lagardère, le 14 mars 2003,...
