Documentaire

À Paris, la vie des piétons est semée d’obstacles, entre voitures, bus, vélos, scooters et trottinettes électriques. La vigilance est constante pour éviter les dangers dans un environnement urbain dense et chaotique. Ce reportage explore le quotidien difficile des piétons, leurs frustrations et les enjeux de cohabitation sur les trottoirs et la chaussée.