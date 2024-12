Documentaire

En 1984, Hilda Murrell, militante antinucléaire britannique, est retrouvée morte dans des circonstances troublantes. Andrew George, alors adolescent, est condamné pour son meurtre en 2005, mais de nouvelles preuves ADN et des doutes sur la possible implication des services secrets britanniques relancent l’affaire. Ce mystère, mêlant activisme, espionnage et justice, continue de susciter des interrogations sur la véritable identité du meurtrier et les circonstances entourant ce crime.