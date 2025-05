Documentaire

Le temps d’un été, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les gendarmes de l’autoroute A8 sont suivis dans leur quotidien. Ils arpentent la section entre Nice et Mandelieu d’une voie considérée comme la plus dangereuse et accidentogène en France. Adrénaline et émotion ponctuent le travail de ces femmes et hommes.