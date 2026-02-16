Documentaire

Enquête au Sri Lanka et au Liban sur les bébés volés qui, durant des décennies, firent le bonheur de milliers de couples européens en quête d’adoption.

Pour ces enfants devenus adultes, découvrir leurs racines tient aujourd’hui du parcours du combattant. En cause, des dossiers d’adoption incomplets, voire falsifiés à dessein. Car les autorités avaient connaissance des trafics lucratifs auxquels se livraient des intermédiaires sans scrupules, liés à des médecins et des orphelinats catholiques. Et même lorsque les parents biologiques sont enfin retrouvés, les tests ADN peuvent encore faire s’effondrer des récits fabriqués de toutes pièces. En suivant six enfants dans leur quête d’identité, cette enquête confronte les coupables et interroge la défaillance de tous ceux qui ont fermé les yeux.

Un reportage Un documentaire réalisé par Xavier Nicol et Pietro BOSCHETTI.