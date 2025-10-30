Popularisées par la série des Fast and Furious, les courses illégales de voitures déchaînent la chronique et rassemblent plusieurs milliers de personnes sur des routes peu fréquentées aux alentours de Miami.
Recherchés depuis plus de 7 ans par toutes les forces de police de Floride, les pirates de la route transforment de vieux tacots en bolides surpuissants. Plongez dans le Miami Underground Race, un milieu ultra secret où pilotes, voitures et mécanos côtoient les nouveaux caïds de quartiers.
Un reportage de Sebastian Perez