Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Il a résolu seul une trentaine de disparitions ! “Les policiers n’ont ni le temps ni les moyens d’enquêter à long terme sur tous les faits divers.” Bernard...

Documentaire Quand les détectives d’Internet créent de faux coupables Le phénomène inquiète la police : des détectives amateurs qui mènent des enquêtes parallèles sur les réseaux sociaux, et...

Podcast L’affaire du curé d’Armentières-sur-Avre L’affaire de l’abbé Hüe, survenue en 1888 à Armentières-sur-Avre, demeure un mystère troublant, marqué par des incohérences et des...

Documentaire Texas, la justice en noir et blanc Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...

Documentaire Usurpation d’identité : un cauchemar sans fin L’usurpation d’identité est l’un des fléaux contemporains les plus insidieux, capable de transformer une vie ordinaire en un véritable...

Documentaire A10 : l’autoroute de tous les délits L’autoroute A10 est un des axes routiers les plus utilisés, mais il se retrouve aussi au cœur d’un trafic...

Documentaire Tueurs du Brabant : la piste française #Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Une de nos équipes a décidé d’explorer une piste étonnante,...

Documentaire Cannes : accidents, cambriolages et nuits chaudes Accrochages, trafics ou cambriolages de villas… les forces de l’ordre sont sur tous les fronts. Face à eux, de...

Documentaire L’affaire Bissonnet Jean-Michel Bissonnet qui, à l’énoncé du premier verdict, avait quitté le box en hurlant : « Justice de merde...

Documentaire Brigade Criminelle de Paris Dans ce 6ème épisode, le commandant Alain Vasquez, chef de groupe à la mythique Brigade Criminelle de Paris où...

Documentaire Le millionnaire assassiné En février 1996, le millionnaire Frank Black du New Jersey prend l’avion pour la Floride pour conclure une vente...

Documentaire Madagascar, rendez-moi mes filles Récit du conflit entre deux parents – une mère française, un père malgache – qui se disputent la garde...

Documentaire Le meurtrier piégé 25 ans après ? Une affaire peut-elle être résolue un quart de siècle après les faits ? C’est ce que pensent les policiers...

Documentaire Ils empoisonnent leur fille adoptive Le procès devrait avoir lieu au mois d’octobre en Espagne. Il promet d’être un des plus médiatisés qu’ait connu...

Documentaire John Haigh : le meurtrier au bain d’acide John George Haign est un tueur en série britannique. Il boit le sang de certaines de ses victimes à...

Documentaire L’affaire Feral Le mercredi 18 août 2010, en fin de matinée, Jean-Paul Chardenoux, garagiste, a rendez-vous avec Marc Féral qui doit...