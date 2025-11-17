Documentaire

Plongée exceptionnelle derrière les barreaux des prisons françaises les plus redoutées.

Dans ces cellules de quelques mètres carrés, découvrez des détenus en rupture de vie qui racontent leur quotidien : l’enfermement, la solitude, les regrets, la survie et parfois l’espoir. Des arrivées sous haute sécurité aux commissions de discipline, du silence des longues nuits au poids du passé, cette immersion dévoile ce que vivent réellement ceux pour qui la prison est devenue un monde à part, coupé du temps et du reste de la société.

Un document rare, troublant, au cœur d’un monde coupé du temps, où les murs enferment des vies brisées… mais racontent aussi la réalité humaine derrière les crimes.