Documentaire

Dans l’Hexagone, près de 5 000 adultes disparaîtraient mystérieusement chaque année. « Complément d’enquête » sur ces citoyens ordinaires qui s’évaporent dans la nature. Tiphaine Véron : l’enquête sans fin. La famille de Tiphaine, cette Française de 36 ans disparue l’été dernier au Japon, remue ciel et terre pour la retrouver. Reportage en France et au Japon, où son frère et sa sœur mènent l’enquête. Parents fugueurs. Des adultes disparaissent parfois sans laisser de traces. Comme ce fleuriste de Normandie qui a laissé derrière lui une ex-femme, deux enfants et… 150 000 euros de dettes. Ou comme Betty, mère de famille et ingénieure en burn-out, qui a pris le train avec la volonté de tout quitter. Les disparus d’Alzheimer. Chaque semaine en France, un malade d’Alzheimer est porté disparu. Comment empêcher que ces escapades se terminent de façon tragique ? Un documentaire de Complément d’enquête.