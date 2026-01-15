Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les...
Des influenceurs star dans la tourmente. Basés à Dubaï, Marc et Nadé Blata sont ciblés par des dizaines de...
Chicago, Illinois, un été de plomb. Dans une petite zone industrielle de la mégapole du Midwest, John Butkovitch sort...
Casabianda et sa prison unique en France
Ghylaine Bouchait avait 34 ans. Elle était mariée et maman d’une petite fille de 7 ans. Le 22 septembre...
Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec...
Il a amassé des dizaines de millions de dollars en arnaquant de riches collectionneurs… Voici l’histoire de Rudy Kurniawan,...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
En Italie et aux Etats-Unis, les « repentis » ont permis à la police de lutter plus efficacement ces dernières années...
Le Festival du film à Cannes est l’un des événements people les plus importants de la planète : cette...
C’est l’un des points noirs de la sécurité routière : les accidents en centre-ville. Ils représentent près de 70%...
La brigade des stupéfiants de Naples compte 29 hommes en tout et pour tout. Face aux innombrables réseaux de...
4e commerce illicite le plus lucratif au monde, le trafic d’espèces sauvages est longtemps resté en marge de mesures...
Le meurtre de Lysiane Fraigne, la boulangère de l’île d’Oléron, une mère de famille sans histoire, est un choc...
Des établissements pénitenciers conçus spécifiquement pour les mineurs. L’idée a été lancée il y a 4 ans pour donner...
Du déplacement de pièces monumentales de l’Airbus A380 aux transferts d’organes, en passant par l’acheminement de pièces de collection...
Le 11 septembre 2008, le corps de la petite Rose Pizem, 4 ans, est retrouvé dans une rivière en...
Le Nord-Pas-de-Calais, région du nord de la France, est souvent associé à ses carnavals festifs et à ses villes...
Dans certaines régions de France, loin des grandes villes, le cannabis alimente des filières organisées qui donnent bien du...
Martin Dumollard, cultivateur dans l’Ain, a été arrêté au mois de juin 1861 pour le meurtre de plusieurs jeunes...
