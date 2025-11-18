Podcast

Avec le meurtre du jeune Mehdi Kessaci, la guerre des narcotrafiquants pourrait changer de cible. À Marseille, un homicide pourrait tout changer : viser les proches de militants anti-drogue, c’est franchir une ligne rouge. Hypervisibilité des réseaux, vidéos revendicatives, attaques contre des prisons, “Uber du crime”, blanchiment massif… Marseille est-elle le laboratoire d’un nouveau modèle criminel ?

Jean-François Gayraud, commissaire général et docteur en droit et Xavier Monnier, co-fondateur et rédacteur en chef du site Bakchich, analysent comment les trafiquants consolident leur pouvoir – et pourquoi cette menace pourrait s’étendre au reste du pays.