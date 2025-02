Documentaire

Thierry Tilly est accusé par la justice d’avoir envouté et manipulé onze membres d’une famille de l’aristocratie du Sud-Ouest, les de Védrines, et de leur avoir extorqué plus de 4,5 millions d’euros. L’acte d’accusation a retenu les charges de «séquestration, violences volontaires sur personne vulnérable avec préméditation et abus de faiblesse sur des personnes en état de sujétion psychologique». Un documentaire de Sébastien Gilles. Productions Tony Comiti.