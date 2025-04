Documentaire

Le permis de conduire : difficile à obtenir… et facile à perdre ! Pour avoir le fameux papier rose, ou pour garder leurs points, certains sont prêts à tout, et ont parfois même recours aux combines les plus douteuses… Chaque année, ils sont plus de 3 millions à tenter de décrocher le précieux sésame. Mais moins de la moitié va l’obtenir. Et pour les autres, c’est parfois le début d’une longue galère : plusieurs mois d’attente, pour certains entre les mains d’auto-écoles peu scrupuleuses qui n’hésitent pas à abuser de la situation pour faire dépenser des centaines, voire des milliers d’euros à leurs candidats…

Trop compliqué, trop long, trop cher… alors certains s’y prennent autrement. Une nouvelle combine se développe à grande échelle : passer son permis à l’étranger, puis le faire valider en France. Exemple frappant au Sénégal, avec un permis décroché… en deux minutes chrono ! Enquêtes et Révélations enquête aussi sur le boom des voitures sans permis…. Mais pas sans danger ! Enfin, les reporteurs nous révèle les toutes dernières combines des chauffards pour échapper aux radars automatiques… en toute légalité.