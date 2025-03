Documentaire

Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné en 1996 à perpétuité pour avoir assassiné sa femme, ses deux enfants et ses parents, est sur le point de sortir de prison. A-t-il changé ? Que va-t-il devenir ? Correspondances, rapports d’experts, analyses psychologiques… « Complément d’enquête a eu accès à des documents inédits et des témoignages exclusifs de visiteuses de prison, d’ex-codétenus ou de magistrats. Ils dressent un portrait saisissant de l’assassin le plus énigmatique de l’histoire criminelle française. C’est le dernier chapitre de l’un des faits divers les plus glaçants du XXe siècle : la libération d’un criminel mystérieux et manipulateur, dont le parcours sanglant a inspiré romanciers et cinéastes. Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné en 1996 à perpétuité pour avoir assassiné sa femme, ses deux enfants et ses parents, est sur le point de sortir de prison alors que sa personnalité reste toujours une énigme. Les vingt-cinq années qu’il a passées en prison ont-elles changé Jean-Claude Romand, aujourd’hui âgé de 65 ans ? Qu’a-t-il-fait pendant tout ce temps ? Comment s’est-il préparé à sa sortie ? Que va-t-il devenir, lui qui n’a plus de famille ? Un documentaire de Sébastien Lafargue et Irène Bénéfice.