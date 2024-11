Documentaire

Plongée au cœur de la lutte contre la criminalité en France, cette vidéo explore les efforts des forces de l’ordre face à des défis variés. À Lille, la sûreté urbaine combat un trafic de stupéfiants qui représente un véritable fléau, avec 250 tonnes de cannabis consommées chaque année dans le pays. Sous la direction d’Olivier Denut, chef des stups, l’équipe de 140 policiers s’attaque à la montée des drogues dures et à des opérations complexes pour démanteler des réseaux criminels. À Cherbourg, la fraude documentaire s’impose comme la troisième plus grande industrie criminelle mondiale. Les gendarmes et policiers collaborent pour stopper un trafic de faux permis de conduire, mettant en place une enquête minutieuse qui dévoile les rouages d’un réseau international. Enfin, à l’approche des vacances d’été, la France fait face à une hausse des cambriolages, avec plus de 450 000 vols enregistrés en 2008. Suivez les gendarmes et policiers qui traquent des bandes organisées, parfois composées de jeunes mineurs, tentant de préserver la sécurité des Français en période estivale.