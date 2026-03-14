Plus de 5 cambriolages par jour dans la Drôme, l’un des taux les plus élevés en France… Reportage au cœur de la brigade anti cambriolages de Valence, une unité spécialisée qui traque aussi les gangs organisés dans ce type de délit.
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