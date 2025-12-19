Documentaire

Immersion exceptionnelle au plus près des policiers de la CSI 93, une unité de choc formée spécialement pour lutter contre la délinquance et le grand banditisme de Seine-Saint-Denis. Au quotidien, les 150 policiers surentraînés de cette compagnie de sécurisation et d’intervention s’attaquent surtout aux réseaux de trafiquants de drogue. Chaque année, des dizaines de kilos de cannabis et des centaines de milliers d’euros sont saisies grâce à leurs opérations. Mais ils ciblent également le travail clandestin et les vols de voitures, des fléaux en pleine recrudescence dans le département.

Réalisateurs : Stéphane Surrace & Lorraine de Foucher