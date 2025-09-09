L’histoire débute en octobre 2011, lorsqu’à Nice, Mayeul Gaden, un jeune homme de 20 ans, disparaît soudainement. Pendant près de...
Mariette, 50 ans, n’arrive plus à trouver le sommeil. Et pour cause : depuis plus de six mois, elle...
Sur l’autoroute, certains chauffards se croient tout permis Certains paye plein tarif tandis que d’autre ont trouver un moyen...
Stéphanie, une femme shérif qui ne fait pas dans la dentelle
Un business illégal où on les traite comme des chiens
Violences, trafic, vols, agressions… dans l’un des plus grands commissariats de France, policiers et enquêteurs s’activent jour et nuit...
Jeudi 14 décembre 2017, 16h00, au collège Christian Bourquin de Millas dans les Pyrénées-Orientales, l’heure de la fin des...
Magali Blandin, mère de famille, quatre enfants. Une femme en danger, molestée, humiliée par un mari bien sous tous...
Cet homme dépourvu d’antécédents judiciaires se saisit d’un fusil et tue sa sœur sans raison apparente. Après quoi, il...
Le 16 septembre 2007, des pêcheurs découvrent un tronc humain sur un banc de sable de l’Arve, non loin...
L’affaire débute avec la disparition mystérieuse de Patrick Isoird, 49 ans, agent hospitalier à Sète. Son corps est découvert...
Gendarmes, Pompiers, Ambulances & Dir. Suivez le quotidien des protecteurs des routes. En particulier la RCEA (surnommée « la route...
L’autoroute A1 est aujourd’hui l’axe routier le plus fréquenté et le plus surveillé d’Europe. Cette autoroute qui relie Paris...
Trente morts et 249 blessés en 10 ans sur la RN4 en Seine-et-Marne ! Vitesse excessive, conducteurs alcoolisés ou...
Octobre 2006 : à Chicago, un médecin dermatologue est sauvagement torturé puis assassiné au dans son cabinet médical. De...
Martin Frankel, génie financier autoproclamé, s’est évanoui dans la nature avec 200 millions de dollars, escroqués à des investisseurs...
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
La RCEA, la N4, des routes françaises ultra dangereuses qui mobilisent 24/24 les pompiers, ambulances, gendarmes et dépanneuses… Les...
Un chantier d’envergure pour détourner une rivière et créer un lac artificiel. L’objectif : irriguer les terres agricoles dans...
À Guyancourt, la brigade de sûreté urbaine enquête sur une série de disparitions de cartes bancaires, de portefeuilles et...
