Avec son physique de colosse, Eros Poli était l’anti-grimpeur par excellence. Capitaine de route et gregario, il était aussi l’anti-leader. Son rôle n’était pas de gagner. Il n’a d’ailleurs signé que deux petites victoires dans sa carrière pro. Mais l’une d’entre elles, l’Italien l’a décrochée sur le Tour de France, dans l’étape du mythique Mont Ventoux.