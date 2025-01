Documentaire

Sur la Côte d’Azur, la saison touristique attire des milliers de visiteurs, mais aussi une hausse des délits : vols, rackets et agressions. Policiers , gendarmes, sauveteurs et pompiers sont mobilisés. À Fréjus, les plages deviennent le théâtre de tensions et d’incidents violents. Face à cette insécurité croissante, de nombreux Français se tournent vers l’autodéfense, équipés d’armes ou cherchant des moyens de se protéger. Cette enquête révèle un phénomène inquiétant entre légitime défense et dérives.