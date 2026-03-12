A Trappes, dans les Yvelines, le quotidien des hommes de la BAC, la brigade anti criminalité… Interpellations, contrôles… Voici...
Ambre, 32 ans, suivez son quotidien en tant que seule femme de son unité de sauvetage.
Des uniformes bleus… des cartes professionnelles tricolores… Marguerite a ouvert sa porte sans se méfier, persuadée d’avoir à faire...
Ils sont en première ligne face au feu mais aussi face à la misère sociale. Chaque jour, les 8500...
Un village tranquille, un couple sans histoire, une annonce d’emploi anodine. En 1984, deux jeunes femmes tombent dans un...
Pendant quelques jours, nous avons observé leur vie, leur engagement et vocation au service des autres. Destination Nîmes :...
Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...
À Orange, les policiers font souvent face à différents délits et doivent être vigilants 24h/24h. Chaque jour, ils interpellent...
Aujourd’hui, nous sous-estimons encore la grandeur des réseaux de trafics d’animaux sauvages. Durant plusieurs semaines, nous avons suivi les...
La nuit du 11 au 12 février 1997. C’est soir de carnaval au Portel, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer...
Les villages traversés par des routes de plus en plus fréquentées se sont transformés en véritable circuits automobiles… Les...
Novembre 2007. Maud Tellier, 30 ans, et son compagnon Olivier Benoit, 28 ans, se rendent à la gendarmerie de...
Paris, l’une des villes les plus visitées au monde, est aussi réputée pour ses lieux nocturnes, ses bars, ses...
Cryosave, une banque commerciale suisse de cellules souches de sang de cordon est accusée de faillite frauduleuse laisse plus...
Andreï Romanovitch Chikatilo est un tueur en série ukrainien surnommé « Le monstre de Rostov ». Arrêté en 1990,...
Pendant plusieurs jours, nos équipes ont suivi des équipes du RAID sur le terrain. Des « super-flics » chargés...
L’affaire Élodie Morel raconte le piège tragique tendu à une jeune femme de 29 ans qui rêvait de devenir...
Affaires sensibles revient sur l’affaire Ranucci, du nom de ce jeune homme condamné à mort, exécuté en juillet 1976...
Les gendarmes traquent les chauffards sur l’autoroute A16 et dans les villes, affrontant des conducteurs imprudents, parfois récidivistes. Un...
Un bébé de 4 mois enlevé brutalement par son père à Grenoble, un plan alerte enlèvement déclenché, une course...
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