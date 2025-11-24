Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Son ex a enlevé leurs enfants Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...

Documentaire Ils traquent des pédophiles Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés...

Documentaire Gangs de Manaus : le Brésil en alerte rouge En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....

Documentaire À Bobigny, les avocats commis d’office sont surchargés Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...

Documentaire Ce tueur s’est entrainé sur des chien Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...

Documentaire Abus de faiblesse, dérives sectaires… Cet ostéopathe a ruiné la vie de ses patients Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...

Podcast L’affaire Patrick Gateau L’affaire dite de Nelly Crémel (2005) met en lumière un panorama à la fois judiciaire, criminel et sociétal :...

Documentaire J’ai échappé à un tueur en série Marie-Josée Gauze, victime de Patrick Tissier, et Sylvia Peromingo, victime d’Alain Pénin, ont toutes deux survécu à une agression...

Documentaire Traque des escrocs sur l’A7 : faux billets en circulation Julie et son équipe enquêtent sur un réseau de faux billets écoulés dans une station-service très fréquentée de l’autoroute...

Documentaire Vacances sous haute surveillance : tension maximale dans le Nord L’été dans le Nord-Pas-de-Calais ne se résume pas qu’aux vacances en bord de mer. Derrière les plages animées et...

Documentaire Les derniers secrets d’Epstein Moins d’un mois après la mort en prison de Jeffrey Epstein, la question est posée : l’affaire va-t-elle déboucher...

Documentaire Roubaix Lille : Opération musclée en zone sensible Trafic de drogue, vols, agressions…Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille...

Documentaire Policiers d’élite : sécurité maximum Een immersion avec les policiers de la Compagnie de Sécurisation et d’Intervention (CSI) et de la Brigade Spécialisée de...

Documentaire Portes ouvertes dans le Colorado En 2012, le Colorado a approuvé l’usage récréatif de la marijuana : les consommateurs s’en réjouissent, les touristes affluent...

Documentaire Charlie Starkweather : le tueur rebelle Charles Raymond Starkweather (né le 24 novembre 1938 à Lincoln dans le Nebraska et mort le 24 juin 1959...

Documentaire Elliot Rodger, le tueur du campus Elliot Rodger, le fils d’un réalisateur hollywoodien, est l’auteur d’une fusillade près de Santa Barbara, en Californie…

Documentaire Chasseurs de primes : le grand business des fugitifs Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...

Documentaire Les braqueurs de Dunkerque L’enquête commence pour la brigade de Dunkerque. Avec très peu d’éléments, Cédric et ses collègues doivent retrouver qui se...

Documentaire Braquages et home-jackings : enquête sur ces nouvelles violences C’est d’abord un couple de retraités, attaqué chez lui en pleine nuit. Puis un braquage d’entrepôt à Dunkerque. Et...