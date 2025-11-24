Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...
Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés...
En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
L’affaire dite de Nelly Crémel (2005) met en lumière un panorama à la fois judiciaire, criminel et sociétal :...
Marie-Josée Gauze, victime de Patrick Tissier, et Sylvia Peromingo, victime d’Alain Pénin, ont toutes deux survécu à une agression...
Julie et son équipe enquêtent sur un réseau de faux billets écoulés dans une station-service très fréquentée de l’autoroute...
L’été dans le Nord-Pas-de-Calais ne se résume pas qu’aux vacances en bord de mer. Derrière les plages animées et...
Moins d’un mois après la mort en prison de Jeffrey Epstein, la question est posée : l’affaire va-t-elle déboucher...
Trafic de drogue, vols, agressions…Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille...
Een immersion avec les policiers de la Compagnie de Sécurisation et d’Intervention (CSI) et de la Brigade Spécialisée de...
En 2012, le Colorado a approuvé l’usage récréatif de la marijuana : les consommateurs s’en réjouissent, les touristes affluent...
Charles Raymond Starkweather (né le 24 novembre 1938 à Lincoln dans le Nebraska et mort le 24 juin 1959...
Elliot Rodger, le fils d’un réalisateur hollywoodien, est l’auteur d’une fusillade près de Santa Barbara, en Californie…
Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...
L’enquête commence pour la brigade de Dunkerque. Avec très peu d’éléments, Cédric et ses collègues doivent retrouver qui se...
C’est d’abord un couple de retraités, attaqué chez lui en pleine nuit. Puis un braquage d’entrepôt à Dunkerque. Et...
L’alcool fait des ravages au Nunavik. Des contrebandiers réalisent des affaires d’or en vendant des bouteilles de vodka...
