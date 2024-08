Documentaire



Les gendarmes du Pas-de-Calais traquent un convoi de voitures de luxe participant à une course illégale sur l’autoroute, atteignant des vitesses entre 180 et 300 km/h. Grâce à une stratégie bien planifiée, ils parviennent à intercepter les chauffards et à effectuer des contrôles minutieux, soulignant la menace de la confiscation des véhicules. Malgré l’arrogance des conducteurs, les autorités réaffirment leur autorité et leur détermination à maintenir la sécurité routière.