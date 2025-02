Documentaire

Depuis 4 ans, 12 touristes, surtout des jeunes femmes, ont été retrouvées mortes en Thaïlande et au Vietnam dans des circonstances similaires : empoisonnement ou intoxication. Mais leurs morts restent mystérieuses et les familles remettent en cause les enquêtes policières. Aussi, dans cette émission : L’an dernier, les investissements directs canadiens dans les paradis fiscaux ont totalisé 141 milliards de dollars. Au Canada comme dans la plupart des pays occidentaux, les impôts sont prélevés entre autres pour financer les programmes sociaux et les infrastructures. Comme citoyen, nous avons peu de moyens d’échapper aux prélèvements du fisc. Mais pour les multinationales, ça semble beaucoup plus facile.